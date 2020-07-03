"Я наркоман и сатанист: Гарик Харламов высмеял слухи о причинах его развода с Кристиной Асмус

Артист в шутку назвал "истинную" причину расставания

После заявления российских артистов Гарика Харламова и Кристины Асмус о разводе после 8 лет брака, в Сети появилось множество слухов о причинах их разрыва. Одной из версий было то, что звезда Comedy Club хотел еще одного ребенка (сейчас супруги воспитывают 6-летнюю дочь Анастасию), а Кристина не желала жертвовать карьерой ради пополнения в семье.

Кристина Асмус, Гарик Харламов и их дочь Фото: instagram.com/asmuskristina

Также друг Харламова заявил, что якобы артист сейчас очень страдает из-за развода с любимой женой. Сам же Гарик эти слухи высмеял достаточно иронично. На своей странице в Instagram знаменитость заявил, что "истинной причиной" их развода с Кристиной стал его шопоголизм.

"Я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный, бесчувственный, агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией... Старый наркоман, сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Но, это не причина развода. Истинная причина развода – шопоголизм", – с иронией написал Харламов.

Более подробно о разводах российских звезд смотрите в сюжете:

Отметим, что ранее в Сети появилась информация, что якобы Гарик Харламов и Кристина Асмус на самом деле не разводятся.

Артисты просто приняли участие в шоу Comment Out и разыграли подписчиков Instagram. Но оказалось, что это неправда, знаменитости все-таки приняли решение развестись. Причем Кристина уточнила, что это было ее решение.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться