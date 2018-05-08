Наряд в готическом стиле и вуаль: Мадонна на балу Met Gala

Met Gala традиционно открывает ежегодную выставку в Институте костюма

Мадонна. Фото: AFP

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года — 72-й бал Института костюма Met Gala. Одной из хозяек вечера стала жена Джорджа Клуни, адвокат Амаль Клуни.

Met Gala традиционно открывает ежегодную выставку в Институте костюма. В этом году выставка посвящена влиянию католицизма на моду и носит название Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.

59-летняя Мадонна предпочла драматичный наряд в готическом стиле от Jean Paul Gaultier. Черное платье артистка дополнила вуалью и золотой короной.

Мадонна Фото: AFP

Мадонна Фото: AFP

Напомним, внучка Грейс Келли и племянница князя Монако Альбера II – Шарлотта Казираги выбрала для бала короткое черное платье от Yves Saint Laurent и грубые ботинки.

Напомним, Энн Хэтэуэй, Эмбер Херд и Синди Кроуфорд выбрали цветом своих вечерних туалетов красный.

Также мы сообщали, что Селена Гомес выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой, а Ирина Шейк предстала на публике в сексуальном золотом платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Atelier Versace.

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