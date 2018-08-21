"Наша Арета Франклин": Джамала выпустила новый стильный трек

По словам певицы, она написала вокальную мелодию и текст за 10 минут

Джамала на съемках клипа на песню "Крылья". Фото: Instagram/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая в начале августа сняла лирический клип на песню "Крила", записала новый трек Nevermind в сотрудничестве с Иваном Клименко и Vanek Foundation.

На своей странице в Instagram певица рассказала, что идею создать совместную песню предложил Иван Клименко, показав ей демо, но не имея ни текста, ни мелодии. Джамале понравилось это предложение, и чуть позже она создала мелодию, и на нее положила слова.

"Меня очень вдохновил грув, поэтому все пришло очень быстро. Мне кажется, я написала вокальную мелодию и текст за десять минут. Запись тоже сделали с одного тейка. После того, как мы переслушали трек, я предложила изменить пару моментов, но Ваня сказал: "мне все нравится, не надо ничего менять". Я всегда стараюсь улучшать песню до бесконечности, хоть и говорят, что "лучшее – враг хорошего", – написала Джа в соцсети.

Отметим, что поклонникам пришелся по душе новый трек знаменитости: "Джамала, вы наша Арета Франклин!", "Просто нема слів. Дуже крута робота!", "Потрясающая песня", "Аааааа. Это шикарно, качественная музыка", "Круто и стильно!!!, мне очень нравится", "Круто", – написали юзеры в комментариях к видео.

Напомним, Джамала опубликовала трогательное селфи с сыном. Ранее Джамала разместила трогательное видео с фотоподборкой под ее песню "Крила" со своим супругом.