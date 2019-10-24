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"Нашел замену": Селена Гомес в новом клипе спела о расставании с Джастином Бибером

Певица сняла клип на iPhone 11

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:55
Селена Гомес
Селена Гомес
Фото: AFP

Американская певица Селена Гомес на фоне новостей о свадьбе Джастина Бибера с Хейли Болдуин подогрела слухи о возобновлении романа с еще одним бывшим возлюбленным презентовала новый клип на песню Lose You To Love Me.

Отметим, что певица не раз признавалась в интервью, что тяжело пережила расставание с экс-возлюбленным Джастином Бибером, а его свадьба подкосила ее состояние здоровья. В новом черно-белом клипе, который она сняла на iPhone 11, Селена предстала перед фанатами в расстроенных чувствах. Более того, поклонники уверены, что сингл посвящен именно Джастину Биберу, который недавно женился на Хейли Болдуин.

На то, что песня посвящена именно ему, фанатов подтолкнули такие строки из песни: "Я отдала всю себя и все это знают. Ты меня сломал, и теперь я это вижу. Через два месяца ты нашел нам замену. Как будто это было просто. Ты заставил меня думать, что я это заслужила в то время, как я пыталась залечить свои раны".

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В свою очередь, новоиспеченная супруга Бибера Хейли Болдуин сразу же после публикации клипа поделилась у себя в Instagram-stories скриншотом песни из своего плейлиста под названием I'll Kill You. Многие подписчики решили, что это определенно адресовано Селене.

Напомним, весной 2019 года у Селены Гомес обострились проблемы с почками, и она может вернуться в клинику на продолжительное лечение.

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