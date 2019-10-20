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Наследник Наполеона Бонапарта женился на своей дальней родственнице

Жан-Кристоф Наполеон и Олимпия фон унд Арку-Циннеберг обвенчались в Париже

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:19
Олимпия фон унд Арку-Циннеберг и Жан-Кристоф
Олимпия фон унд Арку-Циннеберг и Жан-Кристоф
Фото: instagram.com/eugeniagaravani/

В Париже состоялась роскошная свадьба, которую в сети обсуждают активнее, чем свадьбу Джастина Бибера. Наследник Наполеона Бонапарта французский принц Жан-Кристоф женился на графине из Австрии Олимпии фон унд Арку-Циннеберг. Церемония венчания прошла в эту субботу, 19 октября, в соборе Святого Людовика.

О странных случаях на свадьбах смотрите в сюжете:

Поздравить молодоженов съехались более 600 гостей из Франции, Австрии, Германии, Италии, Бельгии и Люксембурга. Среди них была внучка королевы Елизаветы II Принцесса Беатрис Йоркская.

Олимпия позировала у входа в часовню в белом кружевном платье с накидкой от Oscar de la Renta. К алтарю ее сопровождал отец граф Рипран.

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Стоит отметить, что графиня Олимпия является правнучкой австрийского императора Карла I и императрицы Зиты. Прабабушка невесты – французская императрица Мария-Луиза Австрийская, на которой Наполеон женился в 1810 году. Жан-Кристоф – единственный наследник Бонапарта, праправнук его младшего брата Жерома.

Принц Наполеон и Олимпия обручились в январе этого года. Жан-Кристоф сделал предложение своей возлюбленной и подарил ей кольцо с бриллиантом – камнем из короны жены Наполеона III Евгении, последней императрицы Франции.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони.

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