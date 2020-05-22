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"Настал момент показать их публике": Владимир Остапчук начал новый этап в карьере

Сегодня, 21:45

Ведущий анонсировал большой сольный стендап

Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук, который официально развелся с Еленой Войченко, анонсировал большой сольный стендап. В своем Instagram артист также презентовал первый выпуск юмористического проекта, который посвятил карантину в Украине.

Напомним, что ранее украинские звезды рассказали, чем зарабатывают на карантине. Владимир Остапчук занялся продажей защитных масок с авторским принтом, а Оля Полякова придумала, как монитизировать саму себя.

Ведущий Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба

Владимир Остапчук начал стендап-карьеру, презентовав первый выпуск своего юмористического Instagram-проекта. Каждую неделю комик намерен публиковать видео, в которых не без иронии будет обсуждать актуальные темы и проблемы, волнующие общество и его лично.

Дебютный выпуск шоу Владимир посвятил послаблению карантина в Украине. А в конце ролика юморист анонсировал свой "Большой Неудобный Stand UP", который состоится уже этой осенью.

INSTAGRAM

По словам Остапчука, этот Instagram-проект после окончания карантина переформатируется в офлайн-встречи со зрителями, где будет презентовать свои стендап-зарисовки публике в одном из киевских заведений.

"Мое первое стендап-выступление состоялось еще год назад в Канаде, в Торонто. Тогда зал так классно меня принял, что я понял: я хочу в этом развиваться! С того момента я начал работать над авторским материалом, писать шутки, — комментирует Остапчук свой опыт в стендапе. — Сейчас я чувствую, что настал момент показать их публике. И пока карантин еще полностью не отменили, я решил начать с Instagram. Теперь я регулярно буду публиковать свои отчасти экспериментальные скетчи на самые трендовые темы. Но моя главная цель — организовать свой большой сольный стендап уже этой осенью".

Шуточные видеоролики Владимир будет снимать в абсолютно разных местах, порой даже очень неожиданных. К примеру, первый ролик снят прямо на кухне его квартиры, где он в домашнем халате, готовя утренний кофе, рассуждает на тему карантина и выхода из него.

Владимир также продолжает снимать авторские видеопародии, в последней из которых – клипе "Скучно" на хит UNO группы Little Big – он показал, как сходил с ума на карантине.

Ранее телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как часто видит детей на карантине.

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