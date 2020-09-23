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Насте Каменских из-за критики пришлось переделывать свой испаноязычный альбом

Сегодня, 15:28

Певица также рассказала о значении названия трека A huevo

Настя Каменских, которая недавно презентовала свой альбом Electica, рассказала "Зірковому шляху" на телеканале "Украина", почему ее новые песни раскритиковали в Латинской Америке, и по какой причине в Сети многим не понравилось название ее трека A huevo.

"Слово "а huevo" было взято из мексиканского сленга. В испанском не читается буква "h", поэтому наши люди почему-то решили, что мы действительно сделали какую-то провокацию или игру слов. Но, честно говоря, не было никакой провокации. Мы использовали это слово потому, что много раз были в Мексике и слышали его. У них это слово переводится, как "круто, классно".

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: пресс-служба

Когда альбом Насти уже был готов, она отправила его жителям Латинской Америки на прослушивание и получила в ответ критику.

"Пришлось мне все переделывать. Не все, но очень много таких кусочков. Почему? Потому что, например, во всей Латинской Америке ананас будет "пинья", и только, например, на Кубе это и "пинья", и кое-что, что я не могу вам сейчас даже сказать. И таких слов много. Например, во всей Латинской Америке оно имеет вполне нормальное значение, а в Аргентине – очень плохое. Нам пришлось изрядно поработать с этим альбомом", – поделилась Каменских.

Как призналась певица, подобную критику она воспринимает довольно тяжело.

"Я очень плохо отношусь к таким правкам. Потому что это порыв эмоций. Ты сделал работу, это как художник нарисовал свою картину. И здесь художнику говорят: извини, пожалуйста, но этот мазок похож на мат, давай его оттуда сотрем. Но я это сделала, разумеется, мне хочется, чтобы мою музыку везде понимали. И ни в коем случае я бы не хотела обидеть какую-либо страну", – объяснила звезда.

Больше подробностей о съемках клипа, а также – о пополнении в семье и отдыхе Насти смотрите в видеосюжете:

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