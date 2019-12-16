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"Настигла карма": в сети заговорили о расставании экс-мужа Ани Лорак с возлюбленной

Мурат Налчаджиоглу удалил все совместные фото с Самией Ахметовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу
Фото: instagram.com/muratnalca

Бывший супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который спустя год судебных разбирательств забрал иск из суда, расстался со своей возлюбленной Самией Ахметовой. Так считают пользователи Instagram, которые заметили, что турецкий бизнесмен удалил со своей страницы все совместные фото и отписался от девушки.

О новом возлюбленном Ани Лорак смотрите в сюжете:

Более того, на своей странице в Instagram девушка делится публикациями, в которых рассуждает о разочарованиях в любви. Поклонники Ани Лорак не скрывают своей радости и пишут, что Мурата "настигла карма". Ведь еще до развода с певицей ее супруг изменял звезде и был неоднократно замечен в обществе девушек в столичных ночных клубах.

Мурат Налчаджиоглу и Сания
Мурат Налчаджиоглу и Сания
Фото: Instagram.com

Фанаты считают, что именно из-за его предательства Мурат Налчаджиоглу сейчас не может построить крепкие отношения.

Ранее мы также писали, что Ани Лорак впервые прокомментировала развод с Муратом Налчаджиоглу. Певица призналась, что развод был "мучительный", а также рассказала о новых отношениях.

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