"Наступает новый этап": группа "Время и стекло" объявила о распаде

Надя Дорофеева и Позитив продолжат петь в разных проектах

10 марта популярная украинская группа "Время и Стекло" презентовала свою новую видео-работу на синг "Навсегда/никогда". Клип был снят в неожиданном для Нади Дорофеевой и Позитива формате, а в конце появилась надпись "Время истекло". И не просто так! Сегодня, 11 марта, артисты объявили о распаде группы "Время и Стекло".

Так, на своей странице в Instagram Надя Дорофеева сделала официальное заявление касательного нового этапа в их с Алексеем карьере. По словам певицы, их время в группе действительно истекло и теперь они будут удивлять фанатов новыми проектами.

INSTAGRAM

"Когда я осознаю, что группа "Время и Стекло" существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей поняли, что сделали максимально все и наше время в группе действительно истекло. Такой огромный период, целая творческая жизнь – большая редкость для современного артиста. А нам удавалось удивлять, эпатировать и каждый раз создавать что-то новое, чтобы дарить радость и вдохновлять! И мы будем продолжать, только еще круче и по-другому – наступает новый этап. Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный словами благодарности всем, кто был рядом – нашим сумасшедшим и крутым слушателям, фан-клубам, моим родным и всей огромной команде", – написала Надя Дорофеева.

В свою очередь Позитив поблагодарил всех членов команды за годы сотрудничества и также анонсировал новые творческие проекты: "Я очень благодарен всем, кто верил и верит в успех группы "Время и Стекло" – семье, друзьям, нашей лучшей команде! Но группа и песни не обрели бы жизнь без наших поклонников! Для меня и Нади это не конец, а новое начало. Для нас как творцов, эта картина закончена и она прекрасна. Нужно начинать рисовать новые картины и творения, и в это новое путешествие мы с радостью всех приглашаем!".

Ранее мы также писали, что Надя Дорофеева прокомментировала переезд в загородный дом.

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