Настя Каменских и Потап стали мужем и женой: первое видео со свадьбы

Настя Каменских и Потап поженились 23 мая

Потап и Настя Каменских поженились Фото: пресс-служба

Сегодня, 23 мая, состоялась свадьба Насти Каменских и Потапа. В сети уже появилось первое видео с праздничного события. На ролике можно увидеть выездную церемонию, свадебные наряды, момент, когда молодожены обменялись кольцами и нежные поцелуи.

May 23, 2019 at 7:49am PDT INSTAGRAM (@potapynastya) on

Отметим, на свадьбу приглашены многие знаменитости, среди которых Тина Кароль, Юрий Никитин, Юрий Горбунов и многие другие. А певица Оля Полякова и вовсе ведет прямую трансляцию с места событий.

Ранее Настя Каменских показала первые свадебные фото, на которых продемонстрировала свадебный образ.

Напомним, известный украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) официально подтвердил слухи об отношениях с певицей Настей Каменских, которые она тоже комментировала. Артист выпустил новый трек "Константа", который посвятил Насте Каменских. Клип в стиле love story вышел на YouTube-канале артиста в знаковый для пары день – день свадьбы.

К слову, звездные друзья Насти и Потапа уже поздравили влюбленных со знаменательным событием.

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