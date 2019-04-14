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Настя Каменских откровенно поведала о мечте всей своей жизни

Украинская певица призналась, что мечтает об этом с 5 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая в начале весны выпустила клип с номинантом "Грэмми" De La Ghetto на свой испаноязычный трек "Peligroso", поделилась с общественностью самым ценным. В интервью зарубежным журналистам звезда рассказала о своей заветной мечте. В своем Instagram NK опубликовала фрагмент беседы в эфире радиостанции TuneIn.

Так, певица призналась, что ее детская мечта – статуэтка "Грэмми". "Это сложно представить, но когда я была маленькой девочкой, мне было 5 лет, я впервые увидела церемонию "Грэмми" и я плакала два часа. И тогда я поняла, что это моя мечта, мое заветное желание", – призналась Настя. Она добавила, что хит "Peligroso", благодаря которому она буквально ворвалась в иностранные хитпарады, помог ей немного приблизиться к своей цели. 

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Стоит отметить, что в США Настю Каменских называют "самым необычным латиноамериканским хитмейкером".

Напомним, что накануне Настя Каменских презентовала новую песню на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей". Однако официальную премьеру трека "Обіцяю", а также клипа к нему, NK анонсировала на конец апреля. Сольной карьерой артистка занялась всего полтора года назад, начав с хита "Это моя ночь", а затем отправилась в тур по Латинской Америке.

О том, как Настя Каменских опозорилась в Instagram, смотрите в этом ролике: 

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