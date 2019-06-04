Настя Каменских поделилась домашним фото с новым членом семьи
Новоиспеченная жена Потапа показала семейное фото
Украинские артисты Насти Каменских и Потап, которые отметили 23 мая свадьбу, вернулись из свадебного путешествия в Турции и теперь делятся с подписчиками в Instagram семейными снимками. Паре больше не нужно скрывать отношения, поэтому теперь страничка звезд будет переполнена милыми фотографиями их семейной жизни.
Потап и Настя Каменских вернулись из свадебного путешествия:
Первый домашний снимок Настя Каменских как раз и опубликовала на своей странице в Instagram. Теперь у Насти и Потапа есть третий член семьи – белокурая собака по кличке Мими. Счастливые супруги запечатлены на зеленой лужайке их загородного дома под Киевом. Многие подписчики в комментариях пожелали паре быстрее родить ребеночка, чтобы семейство было в полном составе.
Напомним, что недавно Настя Каменских посвятила Потапу чувственный пост. Девушка похвасталась свадебным кадром, в описании к которому пообещала супругу всегда заботиться о нем и поддерживать.
Накануне также стало известно, сколько Потап и Настя потратили на свадьбу.
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