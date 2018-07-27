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Настя Каменских поделилась "горячим" фото в леопардовом купальнике

Певица разместила снимок в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:23
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских побывала в Баку, Азербайджан на фестивале "Жара". Оттуда певица опубликовала поистине "жаркое" фото, на котором она позирует в леопардовом купальнике, сидя возле бассейна.

"Вчера было невероятно жарко. Спасибо, Азербайджан, за теплый прием! Спасибо фестивалю и его продюсерам! Была рада стать частью этого потрясающего, масштабного праздника музыки, презентовать свои новые песни и увидеть друзей! До новых встреч. Ну а я полетела дальше", – подписала снимок певица.

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Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux
 

Поклонники певицы пришли в восторг от ее внешнего вида и написали сотни комплиментов в комментариях: "Как всегда прекрасна", "Идеальная", "Просто такая фигурка женственная", "Идеальная женская фигура".

Напомним, Настя Каменских  недавно неприятно удивила пользователей сети. На открытии фестиваля в Юрмале певица появилась в черных капроновых колготах и прозрачной блузке. Соответствующие фото и видео появились в Instagram.

Ранее Настя Каменских удивила поклонников откровенным фото с отдыха в Калифорнии. Артистка сфотографировалась в откровенном бикини на пляже, чем вызвала споры у подписчиков. 

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Источник: "Сегодня"
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