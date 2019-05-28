Так трогательно! Настя Каменских поделилась редким фото со свадьбы

Украинская певица продолжает делиться милыми снимками

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

23 мая состоялось одно из самых громких событий украинского шоу-бизнеса – свадьба популярных артистов Потапа (Алексея Потапенко) и Насти Каменских. И пока молодожены продолжают наслаждаться свадебным путешествием в Турции, в сети появляются редкие фото с торжественной церемонии бракосочетания.

Потап и Настя отправились на медовый месяц. Детали в сюжете:

Так, сама Настя Каменских решила порадовать поклонников и поделилась на своей странице в Instagram редким свадебным фото, которого мы еще не видели. На кадрах запечатлен самый трогательный момент торжества – Настя в белом платье подходит к алтарю, а ее возлюбленный Потап протягивает ей руку. Даже сквозь фату можно отчетливо разглядеть счастливую улыбку.

28 Май 2019 в 3:44 PDT INSTAGRAM (@kamenskux)

"Навеки твоя", - написала Настя Каменских под опубликованным фото, добавив знаковые для пары смайлы – мишку и бриллиант.

Ранее мы показали, как прошла свадьба Насти Каменских и Потапа и как выглядели звездные гости.

После свадьбы молодожены улетели в Турцию на частном самолете, который Потап арендовал для своей новоиспеченной жены. Настя Каменских уже поделилась трогательным видео с полета, на котором нежно целует любимого.

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