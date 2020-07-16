Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Настя Каменских поделилась секретом, как стать счастливее

Сегодня, 08:00

Артистка предложила подписчикам написать 10 вещей, которые приносят радость

Известная украинская певица Настя Каменских, которая умилила публику фото с Потапом, поделилась со своими подписчиками секретом счастья. О том, как добавить в жизнь побольше радостных моментов, Настя рассказала на своей странице в Instagram.

"Отчего в жизни вы становитесь счастливее? Так, что на спине будто вырастают крылья! Уделите время и напишите хотя бы 10 таких пунктов. И после этого проанализируйте, много ли времени вашей жизни вы отводите на то, что приносит вам настоящее удовольствие и радость", – обратилась к своим поклонникам Настя.

Певица Настя Каменских
Певица Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка уверена, что большинство из этих пунктов можно выполнить в ближайшие выходные. Каменских привела в пример список вещей, которыми можно заняться, чтобы стать счастливее:

"Отправиться в мини-путешествие к речке или озеру возле своего города или поехать в соседний город, где вы еще ни разу не были. Организовать пикник для всей семьи, подарить близким что-то без повода. А сегодня вечером можно порадовать себя, включив любимый трек и потанцевав под него. Подключите всех, кто есть дома – родных, друзей и даже котика или собачку – классные эмоции обеспечены! Или позвоните любимым людям, которые далеко от вас, и поговорите с ними по душам весь вечер. Столько моментов счастья, которые можно прожить прямо сейчас! Не откладывайте их на потом", – написала артистка.

Потап лирически поздравил Настю Каменских с Днем рождения – смотрите видео:

Ранее Настя Каменских показала, как выглядела 5 лет назад.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В бассейн прямо в одежде: Настя Каменских удивила неожиданной выходкой Нимфа под водой: Настя Каменских обнажилась в бассейне Настя Каменских рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе
Настя Каменских
Реклама

Новости партнеров

Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Ирина Сопонару из "Квартал 95" похвасталась стройной фигурой
Ирина Сопонару из "Квартал 95" похвасталась стройной фигурой
Деми Роуз похвасталась пикантным кадром
Деми Роуз похвасталась пикантным кадром

Популярные статьи

Сегодня, 07:59Events

День бухгалтера – 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Вчера, 23:35Events

Оригинальные поздравления с Днем бухгалтера коллегам

Вчера, 15:50Food

"Пина колада": рецепты самого популярного карибского коктейля

Вчера, 11:11Fun

Стал звездой в 11 месяцев: кем вырос "успешный" ребенок-мем, о котором знает весь интернет

Вчера, 07:30Психология

Самый мудрый знак зодиака

14 июляEvents

Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

14 июляFood

Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты

14 июляАфиша

Звезда сериала "Дикая Роза" умер от осложнений, вызванных коронавирусом

14 июляEvents

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

14 июляШоу-бизнес

Найдено тело утонувшей в озере звезды сериала "Хор"

14 июляПсихология

Знаки зодиака с очень сложным характером

14 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужно все распланировать, а Стрельцов ждут проблемы

13 июляFun

Как щенки вырастают в гигантских собак: в Сети запустили новый флешмоб, фото

13 июляFun

Девушке с необычной внешностью пришлось уйти с работы из-за своей красоты: фото

13 июляАктуально

ТОП-4 телевизоров с диагональю 55-65 дюймов и функцией Smart ТV

13 июляШоу-бизнес

Умерла жена голливудского актера Джона Траволты

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Дочь Кличко разрисовала макет беременного животика мамы (фото)
Дочь Кличко разрисовала макет беременного животика мамы (фото)
"Рай на земле": Камалия показала свой роскошный дом
"Рай на земле": Камалия показала свой роскошный дом
Страстный поцелуй Игоря Николаева с экс-женой потряс сеть
Страстный поцелуй Игоря Николаева с экс-женой потряс сеть
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Справжній шашлик, як на Кавказі — старий горець розкрив секрети
Справжній шашлик, як на Кавказі — старий горець розкрив секрети

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять