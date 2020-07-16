Настя Каменских поделилась секретом, как стать счастливее

Артистка предложила подписчикам написать 10 вещей, которые приносят радость

Известная украинская певица Настя Каменских, которая умилила публику фото с Потапом, поделилась со своими подписчиками секретом счастья. О том, как добавить в жизнь побольше радостных моментов, Настя рассказала на своей странице в Instagram.

"Отчего в жизни вы становитесь счастливее? Так, что на спине будто вырастают крылья! Уделите время и напишите хотя бы 10 таких пунктов. И после этого проанализируйте, много ли времени вашей жизни вы отводите на то, что приносит вам настоящее удовольствие и радость", – обратилась к своим поклонникам Настя.

Певица Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка уверена, что большинство из этих пунктов можно выполнить в ближайшие выходные. Каменских привела в пример список вещей, которыми можно заняться, чтобы стать счастливее:

"Отправиться в мини-путешествие к речке или озеру возле своего города или поехать в соседний город, где вы еще ни разу не были. Организовать пикник для всей семьи, подарить близким что-то без повода. А сегодня вечером можно порадовать себя, включив любимый трек и потанцевав под него. Подключите всех, кто есть дома – родных, друзей и даже котика или собачку – классные эмоции обеспечены! Или позвоните любимым людям, которые далеко от вас, и поговорите с ними по душам весь вечер. Столько моментов счастья, которые можно прожить прямо сейчас! Не откладывайте их на потом", – написала артистка.

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