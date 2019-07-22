Настя Каменских поделилась сокровенным видео со съемок с Потапом

Украинская артистка показала закулисье съемок клипов "Обіцяю" и "Константа"

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских после свадьбы с артистом Потапом продолжает делиться со своими поклонниками самыми сокровенными моментами из их совместной жизни. К слову, недавно звездная пара заявила о продлении медового месяца в Италии.

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На своем официальном YouTube-канале Настя Каменских опубликовала видео бэкстейджа со съемок клипов "Обіцяю" и "Константа", которые певцы посвятили друг другу в канун свадебной церемонии. Настя призналась, что для нее это особенное видео и теперь у зрителей появилась возможность "заглянуть за кулисы того, как снимались две трогательные истории, которые стали единым целым".

"Мы оберегали их, но когда пришло время, решили всему миру рассказать о нашей любви с помощью творчества... В бекстейдже запечатлены самые волшебные, сказочные моменты, а каждый кадр переполняет нежность. Все настолько по-настоящему, настолько искренне и честно, потому что вдохновлено великим чувством нашей любви", – написала Каменских на своей странице в Instagram.

Напомним, Настя Каменских призналась, что для нее важно в отношениях с Потапом.

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