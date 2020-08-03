Настя Каменских похвасталась престижной наградой: яркое видео

Певице вручили "Золотую кнопку" YouTube

Популярная певица Настя Каменских, которая разозлила публику своими танцами в бикини, получила престижную награду от YouTube. Звезде вручили "Золотую кнопку" за первый миллион подписчиков на ее канале.

Об очередной победе NK сообщила весьма эффектным способом. В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала видео, где ей, одетой в элегантное белое платье, вручают заветную кнопку.

INSTAGRAM

"И хоть на ней написано мое имя, она наша с вами! Вы – моя поддержка, мое вдохновение и мои самые любимые NK family", – обратилась Настя к поклонникам.

Отметим, что Настя Каменских выпускает свои видео для YouTube на английском и испанском языках. На канале, который появился в 2016 году, она публикует свои тренировки, влоги и клипы. Сейчас на NK blog подписаны 1,25 миллиона пользователей, в то время как ее видео собирают по 3 миллиона просмотров.

Чем Настя Каменских занята на карантине, смотрите в сюжете:

Напомним, что недавно Настя Каменских вызвала восторг у поклонников пародией на Шер, Бритни Спирс и Шакиру.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться