Настя Каменских показала аппетитные формы в прозрачном боди

Певица позировала в том самом боди, в котором снялась в клипе своего мужа "Константа"

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских последние несколько дней радует подписчиков откровенными снимками. Так, на днях Каменских показала фото, на котором позирует без бюстгальтера, непринужденно прикрывая обнаженную грудь рукой. Таким образом певица поблагодарила поклонников на 4 млн просмотров видео "Константа" в YouTube.

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А теперь на странице артистки в Instagram появился еще один пикантный снимок. Настя Каменских опубликовала фото в белом полупрозрачном боди, подчеркивающем ее аппетитные формы. Именно в этом наряде артистка снялась в клипе своего мужа на песню "Константа". Настя Каменских пожелала поклонникам встретить свою любовь.

"Я желаю вам всем обрести чувства, которые будут вашей константой!", – написала певица.

Настя Каменских в полупрозрачном боди Фото: instagram.com/kamenskux

Отметим, Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Церемония прошла в загородном итальянском ресторане. После свадьбы звездная пара отправилась в медовый месяц и делилась романтичными кадрами из Турции.

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