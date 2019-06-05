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Настя Каменских показала откровенное фото (18+)

Певица опубликовала снимок, на котором позирует в душе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:17
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских 26 мая вышла замуж за Потапа. После торжества звездная пара отправилась в медовый месяц и делилась романтическими кадрами из Турции. Отметим, о предстоящей свадьбе сообщил Потап. Музыкант презентовал трогательное видео на песню "Константа", в котором признался, что женится на Насте Каменских, и сделал это непосредственно в день бракосочетания.

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А сегодня, 5 июня, Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует без бюстгальтера, непринужденно прикрывая обнаженную грудь рукой. Таким образом певица поблагодарила поклонников на 4 млн просмотров видео "Константа" в YouTube.

"Быть вместе в своем собственном мире. 4 000 000 просмотров "Константа"! Magic of love", – подписала кадр Настя Каменских.

Настя Каменских показала откровенное фото
Настя Каменских показала откровенное фото
Фото: instagram.com/kamenskux

Ране мы также писали, что Настя Каменских после медового месяца поделилась милым семейным снимком.

Напомним, Надя Дорофеева недавно тоже показала пикантный кадр в бикини.

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Настя Каменских настя каменских и потап
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