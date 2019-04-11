Настя Каменских покорила сеть новой песней "Обіцяю" и анонсировала клип

Певица презентовала "особенную песню" на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей"

Настя Каменских удивила новым образом Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, о возможном романе с которой рассказал Потап, взбудоражила сеть своим новым нарядом – "свадебным" платьем. Видео в наряде появилось на странице певицы в Instagram. Однако, не только на это обратили внимание поклонники артистки.

Настя Каменских в нежном платье Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских презентовала "особенную песню" на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".

10 Апр 2019 в 1:24 PDT INSTAGRAM (@ktbelz)

Официальную премьеру трека "Обіцяю" и клипа к нему звезда анонсировала на конец апреля.

10 Апр 2019 в 12:34 PDT INSTAGRAM (@kamenskux0)

Напомним, ранее Настя Каменских удивила поклонников новым римейком на хит Peligroso. Трек по-новому зазвучал благодаря сотрудничеству артистки с номинантом престижной премии "Грэмми" De La Ghetto. Также в программе "Зе Интервьер" Настя Каменских призналась, что с пяти лет мечтает получить "Грэмми", и заявила, что в следующем году станет номинанткой престижной премии.

Смотрите видео о том, что Настя Каменских ищет работников в свою команду:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram