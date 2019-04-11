Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Настя Каменских покорила сеть новой песней "Обіцяю" и анонсировала клип

Певица презентовала "особенную песню" на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Настя Каменских удивила новым образом
Настя Каменских удивила новым образом
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, о возможном романе с которой рассказал Потап, взбудоражила сеть своим новым нарядом – "свадебным" платьем. Видео в наряде появилось на странице певицы в Instagram. Однако, не только на это обратили внимание поклонники артистки. 

Настя Каменских в нежном платье
Настя Каменских в нежном платье
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских презентовала "особенную песню" на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".

INSTAGRAM (@ktbelz)

Официальную премьеру трека "Обіцяю" и клипа к нему звезда анонсировала на конец апреля.

INSTAGRAM (@kamenskux0)

Напомним, ранее Настя Каменских удивила поклонников новым римейком на хит Peligroso. Трек по-новому зазвучал благодаря сотрудничеству артистки с номинантом престижной премии "Грэмми" De La Ghetto. Также в программе "Зе Интервьер" Настя Каменских призналась, что с пяти лет мечтает получить "Грэмми", и заявила, что в следующем году станет номинанткой престижной премии. 

Смотрите видео о том, что Настя Каменских ищет работников в свою команду:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
"На рыбалку собралась": Настя Каменских нарвалась на жесткую критику новым снимком Настя Каменских: "Мне удалось найти именно ту половинку, о которой пишут в книгах"
певица Настя Каменских трек
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Дочь Ван Дамма переплюнула отца
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Популярные статьи

Сегодня, 13:25Техно

Найден древний предок iPhone в рабочем состоянии: видео

Сегодня, 11:34Техно

Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой

Сегодня, 10:32Fun

11 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 08:00Fun

Молдаванка украсила Lamborghini миллионами кристаллов: фото и видео

Сегодня, 07:02Fun

Стоят две тысячи евро: на видео показали уникальных украинских котов

Сегодня, 05:10Психология

Гороскоп на сегодня: на Раков обрушится много задач, а Овнам стоит приберечь деньги

Вчера, 16:50Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Вчера, 11:41Техно

Мир не будет прежним: Microsoft разрушила миф о флешках

Вчера, 09:22Fun

Преданный жене муж завел на стороне 47 детей

Вчера, 08:18Fun

Приметы на свадьбе: фотографы назвали главные признаки скорого развода

Вчера, 07:00Food

Как приготовить запеченную творожную пасху: ТОП-3 рецептов

9 апреляFun

9 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

9 апреляТехно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

9 апреляFun

Девушка в белом платье сорвала свадьбу бывшего жениха: видео

9 апреляFun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

9 апреляШоу-бизнес

Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей

Новости партнеров

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры
Игорь Лифанов: «Не знаю, как выжил во время развода»
Игорь Лифанов: «Не знаю, как выжил во время развода»
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)