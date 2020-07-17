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Настя Каменских показала себя в нижнем белье и рассказала о тренировках

Сегодня, 10:00

Певица вдохновила подписчиков следить за фигурой

Украинская певица Настя Каменских, которая показала, как выглядела пять лет назад, опубликовала в своем Instagram-профиле новое соблазнительное фото. На нем артистка позирует в нижнем белье телесного цвета.

В описании к снимку Каменских рассуждает о красоте тела. Настя уже давно увлеклась спортом и нередко делится фото и видео с тренировок. Каменских упорно тренируется и поддерживает себя в прекрасной форме.

"Согласны ли вы, что тело – это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка – это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя. Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор – это в первую очередь проявления заботы о своем теле и здоровье", – пишет Настя.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Певица также добавила, что специально для всех желающих она записывает свои тренировки и публикует на собственном YouTube-канале.

"И я стараюсь мотивировать и поддерживать вас на пути к вашему здоровому и спортивному телу. Именно поэтому я выкладываю в своем YouTube-блоге разные тренировки, которые делаю всегда сама!" – говорит артистка.

Поклонники Насти в который раз восхитились ее физической формой: "Настя, ты отличный пример для нас всех, а твоя фигура – хороший стимул стремиться к идеальным формам. Умница", "Настя, вы, как всегда, прекрасны, "Фото невероятной красоты".

Смотрите также видео, как Настя Каменских проводит карантин:

Ранее Настя Каменских рассказала, как стать счастливым.

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