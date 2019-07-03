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Настя Каменских призналась, что для нее важно в отношениях с Потапом

Певица растрогала фанатов нежным признанием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

После свадьбы Потап и Настя Каменских не скупятся на трогательные признания друг другу в любви. Артисты часто публикуют в социальных сетях посты, в которых откровенно рассказывают, что для них главное в отношениях. 

Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской:

Так, Настя Каменских в очередной раз посвятила в Instagram огромный пост, в котором рассказала, что благодарна Потапу за поддержку. По словам артистки, поддержка и взаимопонимание в семье очень важны. 

INSTAGRAM (@kamenskux)

"Пожалуй, самое главное в отношениях, помимо любви и интимной близости, – это поддержка! Ведь каждому человеку важно слышать: "Ты молодец! Ты все сможешь. У тебя получится!" Поддерживать тоже нужно уметь, а если в семье это было не принято, тогда нужно научиться это делать! Поддержка – это понимание, а понимание соединяет в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и умение поставить себя на место другого человека", – трогательно написала певица.

Также Настя призналась, что она счастлива и желает каждому человеку встретить настоящую любовь и беречь ее. 

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"Нас создали так, чтобы искать по всему миру свою идеальную половину. Переживать с ней любовь, страсть, все невзгоды и слезы, понимать, принимать и поддерживать. Моя находилась слишком близко, и я счастлива, что обрела его. Желаю каждому человеку найти свою любовь, ценить и беречь ее", – отметила артистка. 

Напомним, что 23 мая Настя Каменских вышла замуж за Потапа, и их свадьба стала событием года. Торжество посетили многие украинские звезды, среди которых Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Тина Кароль, Маша Ефросинина, Надя Дорофеева, Оля Полякова. Отметим, трогательная церемония прошла в загородном ресторане.

Ранее Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской в сети.

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