Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

Певица пообещала поклонникам назвать имя возлюбленного

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kamenskux

Недавно в сети появилось видео из "Лиги смеха", где Потап подтвердил отношения с Настей Каменских. На вопрос: "Ну что, мутишь с Настей?", Потап ответил: "Да". А на днях Настя Каменских прокомментировала слова Потапа в "Светской жизни".

"Не могу прокомментировать, и за Алексея тоже, потому что это была их фишка, они прикольнулись, наверное, для того, чтобы мы сейчас с тобой об этом говорили", – говорит певица.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Кроме того, Настя Каменских пообещала однажды все-таки назвать имя своего возлюбленного: "Нам нравится прикалываться, потому что все очень хотят узнать, кто же он и где мои десятеро детей, которых я родила. С детьми я вам не покажу, но однажды кто же он, Потап или Винник, вы, возможно, узнаете".

Ранее мы писали, что Настя Каменских полностью обнажилась на фото.

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