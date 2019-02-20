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Настя Каменских рассказала о воссоединении с Потапом

Певица поделилась подробностями взаимоотношений с Потапом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:01
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kamenskux

Дуэт "Потап и Настя" уже более года на паузе, так как Настя Каменских решила заняться сольной карьерой. В то же время артисты подчеркнули, что наступит момент, когда они воссоединятся.

В программе "Слава+" Настя Каменских призналась, их с Потапом дуэт до сих пор на паузе из-за высокой загруженности.

"Это не брехливая пауза. Просто когда и как – это неизвестно даже нам с Лешей. Мы сейчас занимаемся своими проектами, и ты не можешь просто взять и начать делать что-то третье, для этого нужен правильный ход. В самый неожиданный момент, когда этого никто уже не ждет, мы на костылях с Лешей выйдем и споем", – утверждает Настя. 

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Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

Кроме того, артистка сообщила, что сотрудничество с Потапом принесло ей бесценный опыт: "Этот дуэт мне столько всего дал. Когда я нахожусь, например, в Америке и представляю свою песню на испанском языке, я до сих пор прихожу к Потапу и говорю: "Спасибо за то, что ты меня многому научил". И сколько мы ругались на студии, но это колоссальный опыт".

На просьбу ведущего описать Потапа тремя словами Настя ответила: "Добрый, талантливый, гений".

Отметим, Насте Каменских уже давно приписывают роман с Потапом, однако пара данную информацию не комментирует. 

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