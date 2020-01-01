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Настя Каменских станет пятым тренером шоу "Голос країни 10"

Певица будет в одной команде с Потапом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:09
Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram/1plus1_ua

Настя Каменских стала пятым тренером вокального шоу "Голос країни 10", который стартует уже в этом месяце. Артистка будет в одной команде вместе со своим звездным супругом Потапом. Об этом стало известно сегодня, 1 января.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

На странице проекта "Голос країни 10" в социальной сети сообщается, что NK присоединится к Потапу в юбилейном сезоне вокального шоу. Они будут сидеть в двойном кресле и бороться с другими судьями за своих участников.

"А вот и настоящий подарок к праздникам. Встречай нового тренера десятого юбилейного сезона "Голос країни"! Настя Каменских со своим мужем Потапом в двойном кресле вместе будут бороться за победу в главной битве эпохи. Это точно будет самым страстным сезон за всю историю шоу", – говорится в сообщении.

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Напомним, что тренерами десятого сезона шоу "Голос країни" также стали Тина Кароль, Dan Balan и MONATIK. премьера проекта состоится 19 января.

Ранее мы рассказывали о самых громких достижениях украинских звезд в 2019 году.

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шоу Потап Настя Каменских NK Голос країни 10
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