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Настя Каменских украсила обложку мужского журнала: сексуальные фото

Украинская певица оголила стройные ноги

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:11

Украинская знаменитость Настя Каменских, которую недавно раскритиковали за фото в бикини, украсила обложку весеннего номера мужского журнала XXL. NK предстала перед читателями в эротической фото сессии, демонстрируя стройные формы тела.

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На страницах журнала супруга Потапа предстала в нескольких откровенных нарядах: на обложке – в шелковой юбке с разрезом на бедре и металлическом топе. Один из самых сексуальных образов украинской певицы – черный боди с металлическими вставками на бедрах. Не менее эффектным вышел кадр, на котором NK позирует в маске, украшенной стразами.

Фотосессия Насти Каменских для XXL
Фото: xxl.ua
Фотосессия Насти Каменских для XXL
Фото: xxl.ua
Фотосессия Насти Каменских для XXL
Фото: xxl.ua
Фотосессия Насти Каменских для XXL
Фото: xxl.ua
Фотосессия Насти Каменских для XXL
Фото: xxl.ua
Фотосессия Насти Каменских для XXL
Фото: xxl.ua
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"Весна – это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений", – написала NK на своей странице в Instagram.

Также ранее Настя Каменских рассказала, когда планирует стать мамой. Ко всему, Настя Каменских призналась, как ее мама относится к Потапу.

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шоу-бизнес певица Настя Каменских NK

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