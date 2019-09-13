Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Настя Каменских в сексуальном образе заинтриговала поклонников

Певица призналась, что у нее есть интересная новость

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно поделилась подробностями подготовки к свадьбе с Потапом, заинтриговала своих подписчиков.

Смотрите также видео о том, как отдыхают Потап и Настя Каменских:

Так, на своей странице в Instagram Настя Каменских опубликовала фото, на котором позирует в сексуальном образе. Но если подобные кадры для звезды – привычное дело, то подпись к снимку действительно взбудоражила поклонников. Настя Каменских заявила, у нее есть интересная новость, рассказывать о которой она пока не может. Однако артистка все же намекнула, что готова приоткрыть занавес.

"Последнее время мало удаётся радовать вас свеженькими фото! А это все потому, что ооочень много всего! Готовлю для вас кое-что новенькое в этом сезоне! И так хочется поделиться, а не могу! Или все же приоткрыть завесу?", – заинтриговала Каменских.

Настя Каменских заинтриговала поклонников
Настя Каменских заинтриговала поклонников
Фото: instagram.com/kamenskux

В комментариях поклонники принялись предполагать, о чем пишет звезда. Конечно, многие решили, что Настя Каменских беременна. Некоторые считают, что речь идет о новой коллекции бренда NK или же о новой песне. Так или иначе, певица пока не комментирует догадки поклонников.

Напомним, недавно Потап резко прокомментировал откровенные снимки Насти Каменских.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Пора одеться": Настю Каменских раскритиковали за новые пикантные фото Таким его еще не видели: Настя Каменских показала очень смешного Потапа Что в райдере Насти Каменских: эксклюзивные подробности
Настя Каменских
Реклама

Новости партнеров

Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Популярные статьи

Вчера, 14:16Шоу-бизнес

Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной мамой ее сына

Вчера, 11:42Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 12 сентября: все знаки зодиака

11 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

11 сентябряШоу-бизнес

Ксения Собчак о свадьбе: "Максим знал все с самого начала"

11 сентябряFood

Как приготовить идеальный бисквит: полезные советы и рецепты

11 сентябряШоу-бизнес

Оля Полякова откровенно рассказала о проблемах мужа

11 сентябряFun

11 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 сентябряТехно

Android 10 доступен для смартфонов Xiaomi: список моделей

11 сентябряLifestyle

11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день

11 сентябряEvents

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: дата, история и традиции

10 сентябряТехно

Apple представила iPhone 11: озвучена цена и дата старта продаж

10 сентябряПсихология

Как научиться управлять эмоциями всего за три секунды: метод телеведущего

10 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

10 сентябряFun

"Есть река и два озера": украинские полярники нашли "затерянный мир" под Антарктидой

10 сентябряWellness

Почему дергается глаз: причины нервного тика

Новости партнеров

Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Вкуснее мяса: салат на зиму
Вкуснее мяса: салат на зиму "Греческий"
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Жареная цветная капуста в кляре
Жареная цветная капуста в кляре
Чому чоловікам подобаються старші жінки
Чому чоловікам подобаються старші жінки
Чем полезна клубника, а чем вредна?
Чем полезна клубника, а чем вредна?
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Сушка для посуды: выбираем надежную помощницу на кухню
Сушка для посуды: выбираем надежную помощницу на кухню