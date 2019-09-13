Настя Каменских в сексуальном образе заинтриговала поклонников

Певица призналась, что у нее есть интересная новость

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно поделилась подробностями подготовки к свадьбе с Потапом, заинтриговала своих подписчиков.

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Так, на своей странице в Instagram Настя Каменских опубликовала фото, на котором позирует в сексуальном образе. Но если подобные кадры для звезды – привычное дело, то подпись к снимку действительно взбудоражила поклонников. Настя Каменских заявила, у нее есть интересная новость, рассказывать о которой она пока не может. Однако артистка все же намекнула, что готова приоткрыть занавес.

"Последнее время мало удаётся радовать вас свеженькими фото! А это все потому, что ооочень много всего! Готовлю для вас кое-что новенькое в этом сезоне! И так хочется поделиться, а не могу! Или все же приоткрыть завесу?", – заинтриговала Каменских.

Настя Каменских заинтриговала поклонников Фото: instagram.com/kamenskux

В комментариях поклонники принялись предполагать, о чем пишет звезда. Конечно, многие решили, что Настя Каменских беременна. Некоторые считают, что речь идет о новой коллекции бренда NK или же о новой песне. Так или иначе, певица пока не комментирует догадки поклонников.

Напомним, недавно Потап резко прокомментировал откровенные снимки Насти Каменских.

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