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Настя Каменских впервые показала свой девичник: впечатляющие кадры

Подруги певицы устроили ей настоящий праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Настя Каменских в полупрозрачном боди
Настя Каменских в полупрозрачном боди
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских в своем новом влоге показала одну из самых веселых традиций накануне свадьбы и приоткрыла закулисье девичника, который для нее организовали близкие подруги во главе с женой Позитива – Анной Завгородней. Видео наполнено интересными и трогательными моментами, радостью и каплей провокации.

В новом блоге NK показала, какой сюрприз ей устроили любимые подруги, буквально похитив Настю из ее машины. Для этого они придумали веселый способ, подключив розыгрыш с полицией, которая тормозит машину звезды. В образе полицейских пользователи легко узнали популярного ведущего Владимира Остапчука и участника группы ZBSband Богдана Буйлука.

Девичник Насти Каменских/YouTube

Далее уже на лимузине Настя и ее подруги в белоснежных нарядах отправилась праздновать девичник в красивейшие апартаменты, украшенные шарами, красивейшим декором и тематическими украшениями. Особенное внимание уделили и месту проведения мероприятия: Настя очень любит Киев, поэтому хотелось найти такое место, где открывался бы феерический вид на любимый город. Именно поэтому выбрали номер в одном из самых дорогих отелей столицы c шикарной террасой на последнем этаже.

Подруги не забыли и о необычных подарках, которые будут дарить приятные воспоминания. Одним из них стал нежнейший белый халат, украшенный надписью Bride, вышитой белым жемчугом. Изделие в концептуальном стиле с уникальным авторским дизайном, продумали и создали подруги певицы. В этом аутфите NK готовилась к свадьбе в день торжества и поделилась снимками в своем Instagram-аккаунте. Во время посиделок девушки делились трогательными моментами, воспоминаниями и смешными историями из жизни. Вечер продолжился брызгами шампанского, тостами в честь невесты, поздравлениями, яркими фотографиями и интересными событиями, о которых можно узнать больше в новом влоге NK.

"Это самый крутой день в мире!" –– восторженно поделилась Настя Каменских.

Напомним, что 23 мая состоялось событие года – свадьба Потапа и Насти. После медового месяца NK сразу же приступила к работе: выступает с многочисленными концертами по Украине и за рубежом, а еще дала интервью и украсила обложку масштабного испаноязычного журнала El Espacialito, на котором ранее появлялись такие яркие звезды, как Jennifer Lopez, Anitta, etc. Настя Каменских стала первой иностранкой на страницах этого журнала. А уже 8 июля исполнительница откроет концерт латиноамериканской звезды Maluma, который выступит в киевском Дворце Спорта.

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