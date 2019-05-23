Настя Каменских выходит замуж за Потапа: 7 очевидных подтверждений

Свадьба Насти Каменских и Потапа

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kamenskux

Сегодня, 23 мая, состоится свадьба Насти Каменских и Потапа. Информацию об их романе публика обсуждает уже много лет. Пару объединяет не только творчество, и теперь есть официальное подтверждение от Потапа.

Смотрите видео: Настя Каменских прокомментировала информацию о романе с Потапом

Давайте разберемся, почему все давно были уверены, что Настя Каменских выходит замуж за Потапа.

От любви до ненависти – один шаг

Одни из самых известных украинских артистов работают вместе уже более 13 лет – со времен основания дуэта "Потап и Настя". Поначалу поклонники подозревали, что тандем исполнителей не только сценический, однако как Настя, так и Потап резко отрицали подобные домыслы. К тому же стало известно, что им сложно ладить друг с другом.

Постепенно отношения Насти Каменских и Потапа ставали все более теплыми, они буквально восторгались друг другом, и не скрывали этого. А поклонники вновь стали надеяться, что Потап и Настя – пара.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Развод Потапа

В декабре Алексей Потапенко, он же Потап, развелся со своей супругой Ириной Горовой. Более того, экс-супруги признались, что официально в разводе с 2014 года. Однако Ирина и Алексей сохранили хорошие отношения и продолжают вести общий бизнес в рамках MOZGI Entertainment. Вместе они также воспитывают 10-летнего сына Андрея. Разумеется, их развод лишь подогрел слухи о романе Насти и Потапа.

Ирина Горовая и Потап с сыном Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Настя и Потап не скрывали, что состоят в отношениях

Но не подтверждали, что друг с другом. Настя Каменских продолжительное время появлялась на публике с кольцом на безымянном пальце правой руки. В свою очередь, Потап тоже не опровергал информацию о том, что у него есть любимая женщина. Оба держали интригу.

Настя Каменских похвасталась обручальным кольцом Фото: instagram.com/kamenskux

Информация инсайдеров

Только ленивый не говорил о том, что они точно вместе. Слухи распространяются быстро, а когда влюбленная пара появляется на публике, их чувств сложно не заметить. Кроме того, в сети появилось якобы приглашение на свадьбу Насти и Потапа, в котором к тому же была указана дата – 23 мая. Видимо, кому-то из друзей пары очень захотелось рассекретить их отношения раньше времени.

Настя Каменских и Потап не отрицали наличие романа

Журналисты, особенно в последнее время, задавали артистам преимущественно один вопрос: действительно ли они вместе. Так, Маша Ефросинина в своей программе "Экзамен" несколько раз намекнула на то, что возлюбленным Насти Каменских является именно Потап. Телеведущая сообщила, что лично знакома с ним. К тому же Ефросинина тонко подметила: "Анастасия, как вас по батюшке? Алексеевна? Надо же". При этом Настя в течение всего разговора не отрицала, что ее избранником является Потап.

Пара вместе отдыхала

Интригу добавляет и тот факт, что Настя и Потап вместе отдыхали, и не всегда это отдых в компании друзей. Часто артисты проводили время лишь вдвоем, что весьма странно, если у каждого из них есть вторые половинки, и это не они сами.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Песня "Обіцяю" – шах и мат

Настя Каменских призналась, что новый трек "Обіцяю" посвятила любимому человеку. Примечательно, что в конце песни зрители слышат голос Потапа. А в клипе Настя появляется в свадебном платье.

В свою очередь, Потап написал в Instagram: "Це для мене дуже важлива композиція, з усіх сторін".

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