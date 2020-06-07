Настя Каменских зачаровала поклонников откровенным фото

33-летняя певица не стесняется носить смелое декольте

Настя Каменских, которая ранее рассказала, как измотала себя диетами, порадовала фанатов довольно откровенным фото. В своем Instagram певица регулярно публикует кадры, сделанные на самоизоляции, в которых демонстрирует обворожительные луки и потрясающую фигуру. Новая фотография NK не менее эффектная.

На своей странице в социальной сети Каменских опубликовала эмоциональный пост о том, что наполняет ее радостью и поддерживает в трудные минуты, к которому добавила откровенный кадр.

На фото улыбающаяся Настя позирует в топе со смелым вырезом, демонстрируя свои прелести.

INSTAGRAM

"Эмоции счастья – это то, что всегда наполняет нас изнутри. И каждый человек создает их для себя сам. Моменты с любимыми и близкими людьми всегда наполняют меня самыми прекрасными чувствами. Давайте жить так, чтобы хотелось вспоминать каждый свой день! А какие ваши любимые воспоминания?", – написала в посте артистка.

Отметим, что Настя Каменских придерживается здорового способа жизни. Регулярные тренировки, сбалансированное питание и здоровый сон дали о себе знать – знаменитость значительно похудела.

Ранее Настя Каменских станцевала с двумя подушками вместо одежды.

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