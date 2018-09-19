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Настя Каменских заинтриговала поклонников переменами в жизни

О новом жизненном этапе певица написала в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:39
Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

Певица Настя Каменских, которая недавно порадовала подписчиков пикантным фото, сделала необычное заявление, касающееся "приятных перемен" в ее жизни.

"Сейчас один из самых счастливых периодов в моей жизни... впереди большие и очень приятные перемены. Я благодарна каждому человеку, который со мной вместе проживает и переживает все этапы прохождения на пути к мечте", – написала артистка на своей странице в Instargam.

Кроме этого, Настя поблагодарила всю свою команду, отметив их ники в Instagram в своей публикации. Среди них оказался и Потап: "Спасибо моей самой лучшей команде на свете #nkteam и моему любимому гению @realpotap (ник Потапа в Instagram. – Ред.)", – написала певица.

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Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Ранее Потапа и Настю Каменских застали за нежными объятиями на дне рождения у Кати ОсадчейНа видео можно заметить, как Потап нежно обнимает Настю. Но после того, как артист увидел камеру, он быстро отстранился от Каменских. 

Напомним, Настя Каменских удивила поклонников в Instagram интригующей фотографией на стадионе.  

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Источник: "Сегодня"
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