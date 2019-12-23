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Наталье Бочкаревой грозит тюрьма: детали скандала со звездой "Счастливы вместе"

Актриса подписала документ о невыезде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:19
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Фото: Instagram.com

Российской актрисе и звезде сериала "Счастливы вместе" Наталье Бочкаревой, которую обвиняют в употреблении наркотиков, грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

Ранее известный певец признался в употреблении тяжелых наркотиков:

Как сообщает издание Starhit, на данный момент актриса находится под подпиской о невыезде. Отметим, что в конце октября 39-летнюю Наталью Бочкареву по решению суда лишили водительских прав на год и восемь месяцев.

Ко всему, актрису оштрафовали на 30 тысяч рублей (около 12 тысяч гривен, – Ред.) за отказ пройти проверку на наличие алкоголя и наркотиков в крови. По словам близкого к следствию источника, разбирательство Бочкаревой будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы, по месту ее прописки.

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"В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств", — сказано в сообщении.

Все подробности скандала вокруг звезды "Счастливы вместе" читайте в нашем материале.

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