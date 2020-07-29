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Наталия Орейро и Факундо Арана снова встретились: как изменились звезды "Дикого ангела"

Сегодня, 17:52

Актеры провели прямой эфир с подписчиками в Instagram

Звезды легендарного сериала "Дикий ангел", экранная пара Наталия Орейро и Факундо Арана встретились в прямом эфире в Instagram и вспомнили общее прошлое, в том числе – съемки в сериале.

Наталия призналась, что до сих пор хранит одежду со съемок "Дикого ангела". Отметим, что сериал вышел на экраны в 1998 году.

Натали Орейро и Факундо Арана
Натали Орейро и Факундо Арана
Фото: natalya-oreiro.ru

В начале эфира Наталия сказала, что ее часто спрашивают, хранят ли актеры свои наряды из сериалов, в которых снимались.

"Думаю, что ты – да. А что я могу хранить, если меня всегда одевали в костюмы? И я спрашивал, почему я должен носить костюмы?", – смеется Факундо.

После его слов Орейро надела ее фирменную красную бейсболку и футболку, в которых она появлялась на экранах в сериях "Дикого ангела".

INSTAGRAM

"Ты абсолютно не изменилась, как такое возможно? А ну-ка убери волосы назад", – попросил Факундо Наталию.

После этого актриса скрутила волосы в хвост и стала еще больше похожей на себя в сериале.

Скриншот: instagram.com/dikii__angel__fan

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Напомним, недавно Наталия Орейро отпраздновала свое 43-летие. В марте 2019 года Наталия Орейро заявила о желании получить российское гражданство.

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