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Наталия Орейро хочет получить российское гражданство: актриса назвала причину

Сегодня, 20:13

Актриса однако не собирается жить в РФ

Звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро не так давно подала документы на получение российского гражданства. Теперь артистка рассказала, почему она решила получить паспорт РФ, сообщает РИА Новости. К слову, сейчас Орейро проживает в Аргентине. Как оказалось, в России Наталия жить не собирается.

"Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (россияне – ред.) мне дают", – заявила актриса.

Певица Наталия Орейро
Певица Наталия Орейро
Фото: instagram.com/natalia_oreiro_world/

Отметим, что Наталия Орейро также известна особой любовью к России. Свой Instagram-аккаунт артистка ведет на двух языках: родном испанском и русском. Ранее она часто гастролировала по РФ. В интервью Орейро сказала, что с первого приезда почувствовала сильную близость с россиянами, что "эмоционально и очень трудно выразить словами".

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Ранее 19 мая певица и актриса Наталия Орейро отпраздновала 43-й день рождения. Сегодня.Lifestyle предлагал узнать, как сейчас выглядит актриса. Напомним, звезды легендарного сериала "Дикий ангел", экранная пара Наталия Орейро и Факундо Арана встретились в прямом эфире в Instagram и вспомнили общее прошлое, в том числе – съемки в сериале.

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