Наталия Орейро примерила образ Мэрилин Монро: яркие кадры

Актриса поделилась кадрами из новой фотосессии

Актриса Наталия Орейро, которая впервые за долгое время показала своего мужа, снялась в образе Мэрилин Монро. Звезда "Дикого ангела" поделилась эффектными кадрами, ради которых она перевоплотилась в секс-символ ХХ века.

Серию снимков Наталия Орейро разместила на своей странице в Instagram. На фото актриса позирует в черном платье, в халате и без одежды, лежа в постели. Конечно, изюминкой образа стали белые волосы и классический макияж в стиле Монро: алые губы и черные стрелки.

Наталия Орейро в образе Мэрилин Монро Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy Наталия Орейро в образе Мэрилин Монро Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy Наталия Орейро в образе Мэрилин Монро Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy Наталия Орейро в образе Мэрилин Монро Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy Наталия Орейро в образе Мэрилин Монро Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy 1/5

"Счастье – внутри нас самих, а не рядом с кем-то – Мэрилин Монро", – эту цитату Орейро добавила в качестве подписи к фотографиям.

Поклонники 43-летней уругвайской звезды отметили сходство своего кумира с Мэрилин Монро. В комментариях фолловеры также написали, что Орейро очень идет этот образ.

"Я всегда видел тебя похожей на Мэрилин, клянусь", "Невероятное сходство на фотографиях", "Ты такая красивая, что мне хочется плакать", – считают пользователи сети.

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