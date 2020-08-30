Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Наталия Орейро примерила образ Мэрилин Монро: яркие кадры

Сегодня, 10:15

Актриса поделилась кадрами из новой фотосессии

Актриса Наталия Орейро, которая впервые за долгое время показала своего мужа, снялась в образе Мэрилин Монро. Звезда "Дикого ангела" поделилась эффектными кадрами, ради которых она перевоплотилась в секс-символ ХХ века.

Серию снимков Наталия Орейро разместила на своей странице в Instagram. На фото актриса позирует в черном платье, в халате и без одежды, лежа в постели. Конечно, изюминкой образа стали белые волосы и классический макияж в стиле Монро: алые губы и черные стрелки.

Наталия Орейро в образе Мэрилин Монро
Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy
Наталия Орейро в образе Мэрилин Монро
Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy
Наталия Орейро в образе Мэрилин Монро
Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy
Наталия Орейро в образе Мэрилин Монро
Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy
Наталия Орейро в образе Мэрилин Монро
Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy
1/5

"Счастье – внутри нас самих, а не рядом с кем-то – Мэрилин Монро", – эту цитату Орейро добавила в качестве подписи к фотографиям.

Читайте также:
ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни секс-символа Мэрилин Монро

Поклонники 43-летней уругвайской звезды отметили сходство своего кумира с Мэрилин Монро. В комментариях фолловеры также написали, что Орейро очень идет этот образ.

"Я всегда видел тебя похожей на Мэрилин, клянусь", "Невероятное сходство на фотографиях", "Ты такая красивая, что мне хочется плакать", – считают пользователи сети.

Кто из знаменитостей сделал пластику, смотрите в сюжете:

А недавно Наталия Орейро рассказала, почему хочет получить российское гражданство.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
35-летняя Келли Осборн рассказала, как ей удалось похудеть на 39 кг Звезда комедии "Красотка на всю голову" Эми Шумер призналась, что больше не сможет забеременеть 62-летняя Шэрон Стоун собирается выпустить мемуары о самом сокровенном
актриса Мэрилин Монро Наталия Орейро
Реклама

Новости партнеров

Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Состояние Павлика после трагедии с сыном нестабильное
Состояние Павлика после трагедии с сыном нестабильное
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
Королева с новой внешностью спела свой хит 25-летней давности
Королева с новой внешностью спела свой хит 25-летней давности

Популярные статьи

Вчера, 10:06Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак вышел в свет с новой девушкой: фотофакт

Вчера, 09:00Events

Ореховый Спас: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 07:28Events

Сегодня Ореховый Спас-2020: история и традиции праздника

Вчера, 05:20Events

С Ореховым Спасом: яркие картинки, позитивные открытки, прикольные поздравления

Вчера, 05:05Events

29 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 августаСтиль

В белоснежном платье с кружевом: обнародован портрет королевы Рании к ее 50-летию

28 августаШоу-бизнес

Маленький сын и муж на 40 лет старше: что известно о новой пассии Брэда Питта

28 августаШоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой обрела новый модельный опыт и дефилировала в холодной воде

28 августаFun

Нажал не ту кнопку: чиновник вступил в интимную связь с секретаршей во время Zoom-конференции

28 августаТехно

Самый невероятный проект Николы Теслы воплотят в жизнь спустя 100 лет

28 августаEvents

С днем ангела Марии: эффектные поздравления, картинки и открытки с именинами

28 августаEvents

Успение Пресвятой Богородицы: нежные картинки и добрые пожелания

28 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 28 августа: Водолей сможет проявить себя на работе, а Рыбам нужно браться за новые дела

28 августаFun

28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 августаТехно

Батарейка из ядерных отходов прослужит 28 тысяч лет: фото

27 августаШоу-бизнес

Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом: артист детально рассказал о симптомах

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
В сети появились фото бывших парней Насти Каменских
В сети появились фото бывших парней Насти Каменских
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Кароль не стесняется своего животика: новые фото звезды
Кароль не стесняется своего животика: новые фото звезды
Анфиса Чехова похвасталась изгибами в купальнике
Анфиса Чехова похвасталась изгибами в купальнике
Сочные кабачки в духовке: как приготовить вкусную овощную закуску
Сочные кабачки в духовке: как приготовить вкусную овощную закуску
Болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке
Болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке
Как выглядели первые мужья Лободы, Бузовой, Брежневой и других
Как выглядели первые мужья Лободы, Бузовой, Брежневой и других

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять