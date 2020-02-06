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Наталка Карпа окрестила дочь: кумом стал известный украинский певец

Таинство крещения состоялось 6 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
Певица и телеведущая Наталка Карпа
Певица и телеведущая Наталка Карпа
Фото: instagram.com/natalkakarpa

Популярная украинская певица и телеведущая Наталка Карпа накануне Нового года впервые стала мамой. 27 декабря звезда родила супругу Евгению Терехову дочь Злату.

Узнайте также, как себя чувствовала Наталка Карпа на последнем месяце беременности:

Недавно малышке исполнился один месяц, и новоиспеченные родители решили не затягивать с таинством крещения. Так, сегодня, 6 февраля Наталка Карпа и Евгений Терехов окрестили маленькую дочь. Кумом супругов стал известный украинский музыкант, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

Крещение дочери Наталки Карпы и Евгения Терехова
Фото: instagram.com/natalkakarpa
Крещение дочери Наталки Карпы и Евгения Терехова
Фото: instagram.com/natalkakarpa
Крещение дочери Наталки Карпы и Евгения Терехова
Фото: instagram.com/natalkakarpa
Крещение дочери Наталки Карпы и Евгения Терехова
Фото: instagram.com/natalkakarpa
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Кроме того, на церемонии присутствовали звездные друзья семьи: певица Светлана Тарабарова и телеведущая Соломия Витвицкая, которая поделилась видео с таинства.

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Отметим, Наталка Карпа и Евгений Терехов не относятся к числу знаменитостей, которые скрывают беременность и рождение детей. Сразу после появления ребенка на свет Наталка Карпа поделилась трогательными снимками из роддома. На черно-белых кадрах запечатлен ее супруг, который держит на руках новорожденную малышку, а также изображены крохотные ножки ребенка.

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