Наталка Карпа впервые показала лицо дочери: фото малышки

Певица окрестила дочь 6 февраля

Наталка Карпа Фото: facebook.com/natalkakarpa

Популярная украинская певица и телеведущая Наталка Карпа 27 декабря впервые стала мамой. Звезда родила супругу Евгению Терехову дочь, которую назвали Златой. Накануне артистка впервые показала лицо дочери.

О крестинах дочери Наталки Карпы смотрите в сюжете:

Недавно дочери Наталки Карпы исполнился один месяц, и новоиспеченные родители решили окрестить девочку. Это случилось 6 февраля. Кумом Наталки Карпы и Евгения Терехова стал известный украинский музыкант, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

К тому же новоиспеченные родители наконец показали лицо маленькой красавицы.

Евгений Терехов и Злата Фото: Instagram

"Я только учусь быть мамой, поэтому мне нужно очень много времени уделять пониманию, ты правильно делаешь, начиная с того, как правильно держать ребенка, как ее переложить, как бороться с коликами, как ее кормить, во что переодевать, как гулять, как купать?" – признается певица Наталка Карпа в программе "Ранок з Україною".

В течение всего ритуала Тарас Тополя держал малышку на руках, а та в свою очередь вела себя очень послушно и тихо. "Было очень спокойно все – Злата восприняла без истерик, ей понравилось!", – говорит фронтмен группы "Антитела".

Крещение дочери Наталки Карпы и Евгения Терехова Фото: Instagram

И неудивительно, ведь Тарас даже приплясывал, чтобы крестнице было комфортно. И не только он: у маленькой принцессы теперь аж четверо крестных!

"Чем больше будет, как говорится, мам и пап у малышки, которые будут ею заниматься, тем лучше! Это люди, о которых сегодня мы можем откровенно сказать – они всегда будут рядом с ней", – поделился муж Наталки Карпы – Евгений Терехов в программе "Ранок з Україною".

"У нас хорошие крестные мамочки, которые позаботились о том, чтобы дочь была красиво одета на крещение. Каждый взял на себя частичку чего-то и фактически мы только приглашаем всех на обед", – добавила Наталка Карпа.

Напомним, что ранее телеведущая Соломия Витвицкая поделилась видео обряда крещения дочери Наталки Карпы.

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