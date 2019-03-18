Наталья Холоденко призналась, что пожертвовала счастьем своего ребенка

Телеведущая рассказала подробности бракоразводного процесса

Наталья Холоденко призналась, что пожертвовала счастьем ребенка ради собственного Фото: instagram.com/kholodenkon

36-летняя телеведущая, звездный психолог, а теперь и певица Наталья Холоденко недавно очень удивила поклонников переменами в жизни. Стало известно, что шоувумен развелась с супругом и родила дочь от нового возлюбленного.

Отметим, от первого брака Наталья Холоденко воспитывает сына Лариона, который тяжело перенес расставание родителей. Как выяснилось телеведущая не подозревала, что для ребенка это станет таким ударом. В интервью "Світському життю" Наталья Холоденко призналась, что пожертвовала счастьем своего ребенка ради собственного.

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"Он очень тяжело пережил развод, я даже не ожидала. Была такая фраза, от которой я не могла прити в себя несколько дней: "Мама, я не хочу, чтобы мы были как разделенные куски пиццы. И это так было искренне, то есть он до сих пор задает вопросы и надеется, что мы будем жить с папой в выходные или как-то так. Я признаю, что пожертвовала счастьем своего ребенка, а он жил в очень счастливой семье, ради собственного счастья", – говорит Наталья.

Наталья Холоденко с сыном Ларионом Фото: instagram.com/kholodenkon

Кроме того, звездный психолог рассказала, как ее сын отнесся к появлению сестры:

"У моего сына всегда была позиция: "Я не хочу никаких братьев и сестер, я хочу жить спокойно один. Еще когда мы жили в браке с мужем, это была его позиция. И вот он познакомился со своей сестренкой и сказал:" Мама, я ее любить не буду, но ты можешь", – сообщила телеведущая.

Ранее мы писали, что Наталья Холоденко рассекретила имя новорожденной дочери.

Смотрите видео о том, как Наталья Холоденко выписывалась из роддома:

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