Наталья Холоденко рассекретила имя новорожденного ребенка

Наталья Холоденко призналась, как назвала дочь, однако кто отец ребенка – пока не сообщает

Наталья Холоденко Фото: Канал "Украина"

Не так давно стало известно, что звездный психолог Наталья Холоденко развелась с мужем и беременна во второй раз. О том, что шоувумен ожидает пополнения, публика узналась лишь на последнем месяце беременности. Кроме того, Наталья Холоденко призналась, что состоит в отношениях с новым возлюбленным. А 6 марта появилась информация, что Холоденко родила второго ребенка.

На днях стало известно, что психолог и ведущая канала "Украина", которая на днях выписалась из роддома, назвала свою новорожденную дочь Вивьен. В день выписки женщина имела непревзойденный вид, хотя и призналась, роды были сложными.

Наталья Холоденко выписалась из роддома и рассекретила имя дочери Фото: Канал "Украина"

"Роды прошли тяжело. Тяжелее, чем первые. Я всегда говорила, что пошли такие слабонервные женщины, просят обезболивающее. Но эти роды были намного тяжелее, чем первые. По ощущениям", – призналась Наталья.

Также Наталья рассказала, что роды были партнерскими, однако кто является отцом ее второго ребенка, женщина на данный скрывает. Поздравить коллегу с пополнением пришли ее соведущие по шоу "Без паники" – Сергей Середа и Вадим Новицкий.

Наталья Холоденко выписалась из роддома и рассекретила имя дочери Фото: Канал "Украина"

Наталья Холоденко выписалась из роддома Видео: Канал "Украина"

Отметим, что Наталья воспитывает 6-летнего сына Лариона от предыдущих отношений.

Напомним, кроме того, что Наталья Холоденко – ведущая шоу "Без паники" на телеканале "Украина", известный психолог, кандидат философских наук и тренер личностного роста, недавно она стала еще и певицей и выпустила свою первую песню.

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