Наталья Холоденко сделала крупное приобретение

Звездный психолог спасла животное оригинальным способом

Наталья Холоденко Фото: instagram.com/kholodenkon

Ведущая шоу "Без паники" на телеканале "Украина", известный психолог Наталья Холоденко спасла от смерти коня. Чтобы спасти молодую спортивную лошадь от забоя, в связи с закрытием государственного конного завода, Наталья Холоденко решила ее купить.

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Спонтанный поступок Наталья Холоденко прокомментировала так: "В детстве я мечтала о лошади, просто родителям каждый день повторяла, что хочу хоть маленького пони. Поэтому, когда мне позвонила Камалия и сказала, что нужно спасти лошадей, я чувствовала, что легко могу согласиться.

По словам Холоденко, лошадь – это как член семьи: и внимания ей много нужно, и содержать каждый месяц недешево.

"Решение было принято за 5-7 минут. Больше всего был поражен мой любимый человек, который вышел из машины за водой, и когда вернулся, я сообщила ему, что у нас будет лошадь. К счастью, меня поддержала семья, мои друзья. Мы уже к лошади вместе ездили, кормили яблоками. Дети в восторге, и мы тоже. Я планирую учится кататься верхом", – рассказала Холоденко.

Наталья Холоденко купила лошадь Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Отметим, Холоденко имеет многолетний практический опыт психолога, ведет собственный блог и строит карьеру на телевидении. Является соведущей вечернего развлекательного шоу "Без паники", где ее партнерами выступают шоумен Александр Скичко, юмористы Сергей Середа и Вадим Новицкий. Смотрите шоу "Без паники" каждый вторник в 23:20.

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