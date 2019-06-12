Наталья Холоденко сделала крупное приобретение
Звездный психолог спасла животное оригинальным способом
Ведущая шоу "Без паники" на телеканале "Украина", известный психолог Наталья Холоденко спасла от смерти коня. Чтобы спасти молодую спортивную лошадь от забоя, в связи с закрытием государственного конного завода, Наталья Холоденко решила ее купить.
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Спонтанный поступок Наталья Холоденко прокомментировала так: "В детстве я мечтала о лошади, просто родителям каждый день повторяла, что хочу хоть маленького пони. Поэтому, когда мне позвонила Камалия и сказала, что нужно спасти лошадей, я чувствовала, что легко могу согласиться.
По словам Холоденко, лошадь – это как член семьи: и внимания ей много нужно, и содержать каждый месяц недешево.
"Решение было принято за 5-7 минут. Больше всего был поражен мой любимый человек, который вышел из машины за водой, и когда вернулся, я сообщила ему, что у нас будет лошадь. К счастью, меня поддержала семья, мои друзья. Мы уже к лошади вместе ездили, кормили яблоками. Дети в восторге, и мы тоже. Я планирую учится кататься верхом", – рассказала Холоденко.
Отметим, Холоденко имеет многолетний практический опыт психолога, ведет собственный блог и строит карьеру на телевидении. Является соведущей вечернего развлекательного шоу "Без паники", где ее партнерами выступают шоумен Александр Скичко, юмористы Сергей Середа и Вадим Новицкий. Смотрите шоу "Без паники" каждый вторник в 23:20.
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