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Наталья Холоденко во второй раз стала мамой

Мама и малыш чувствуют себя хорошо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:54
Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Ведущая шоу "Без паники" на телеканале "Украина", известный психолог, кандидат философских наук и тренер личностного роста Наталья Холоденко стала матерью во второй раз.

Ребенок родился с весом 3500 граммов и ростом 53 см. "Добро пожаловать в наш мир, мой дорогой малыш!", – прокомментировала радостное событие счастливая мама. Мама и новорожденный чувствуют себя прекрасно.

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
Фото: instagram.com/kholodenkon

Как известно, Наталья Холоденко с воспитывает сына Лариона. Наталья Холоденко имеет многолетний практический опыт психолога, ведет собственный блог и строит карьеру на телевидении. Является соведущей вечернего развлекательного шоу "Без паники" канала "Украина", где ее партнерами выступают шоумен Александр Скичко, юмористы Сергей Середа и Вадим Новицкий.

Ранее мы писали о том, что Наталья Холоденко на девятом месяце беременности снялась для обложки глянца. Оказалось, что психолог развелась со своим супругом и уже в отношениях с новым возлюбленным.

Напомним, Наталья Холоденко записала дебютную песню, клип на которую выпустила в День влюбленных.

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Источник: Сегодня
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