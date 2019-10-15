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Наташа Королева написала письмо Владимиру Зеленскому с просьбой пустить ее в Украину

Певица хочет приехать в Украину, чтобы возложить цветы на могилу бабушки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Наталья Королева
Наталья Королева
Фото: instagram.com/koroleva__star

Популярная певица Наташа Королева, которой в 2016 году запретили въезд в Украину, сделала письменное обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Артистка попросила главу украинского государства отменить запрет и позволить ей посетить родину.

В Израиле украинцев разворачивают на въезде. Подробности в сюжете:

На своей странице в Instagram она рассказала поклонникам, что направила президенту письмо и теперь надеется, что он повлияет на решение Службы безопасности Украины. Наташа Королева отметила, что хочет приехать на родину, дабы возложить цветы на могилу покойной бабушки. Ко всему, артистка опубликовала видео, на котором запечатлена ее бабушка, и рассказала, что новость о запрете на въезд в Украину внучки она пережила болезненно, а спустя год скончалась.

INSTAGRAM

"Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет!!! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки. Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало! Сегодня в день ее Рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких! Три года пролетели... за это время многое изменилось в Украине, и я верю и надеюсь, что в лучшую сторону... Я направила письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского... Только он своей волей может отменить этот позорный приговор", – написала Королева в Instagram.

Напомним, 21 октября СБУ запретила въезд в страну Наташе Королевой на пять лет. Сама певица достаточно бурно отреагировала на запрет и пообещала бороться за право въезда в Украину.

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