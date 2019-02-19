Наталья Могилевская кардинально сменила прическу
Певица удивила поклонников новым имиджем
Известная украинская певица Наталья Могилевская удивила публику сменой имиджа. Свои длинные локоны артистка сменила на стильное каре. Результатами эксперимента с прической Могилевская поделилась со своими подписчиками Instagram.
"Весна – новая стрижка. Вам как больше нравится? Длинные или короткие?", – поинтересовалась у подписчиков Наталья.
"Каре вас омолаживает", "З короткими ви помолодшали! Однозначно", "Обалдеть превращение! Фотограф – волшебник!", "Отличная стрижка! Вам очень хорошо", "Посвежела, помолодела, преобразились", "Как девочка... такая нежная и весенняя", "Так лучше, моложе", – пишут поклонники Натальи в сети.
Наталья буквально очаровала подписчиков весенним фото в ярком платье с цветами в руках. Многие написали ей десятки комплиментов и отметили, что новая стрижка ей очень к лицу.
Напомним, Наталья Могилевская ответила обидчикам после громкого скандала с дельфинами.
Ранее мы сообщали, что Наталья Могилевская осваивает новую профессию.
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