Наталья Могилевская показала, где проводит отпуск во время пандемии коронавируса

Певица показала фото с загадочным бойфрендом

Недавно певица Наталья Могилевская вышла в свет с бизнесменом Олегом Рыжовым, тем самым рассекретив их отношения. Пара вместе появилась на закрытии UFW-2020, где все время держалась за руки. Спустя некоторое время артистка отправилась на отдых за границу, и, судя по всему, не одна.

На своей странице в Instagram Наталья Могилевская опубликовала серию фото, сделанных в Хорватии. На снимках Могилевская продемонстрировала свою фигуру в купальнике, красивые пейзажи с закатом и морем, а на одной фотографии она запечатлена в обнимку с мужчиной.

Певица Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кадр сделан издалека, потому увидеть лицо спутника Могилевской весьма затруднительно.

Наталья Могилевская с бойфрендом в Хорватии

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

"Делюсь с вами невероятной природой, рассветами и закатами. Как вижу и чувствую ее величество природу. Красота вокруг нас, достаточно лишь уметь присмотреться", – написала в посте знаменитость.

Ранее Наталья Могилевская призналась, что счастлива, потому что встретила своего возлюбленного. Однако рассекречивать его имя не спешила. Официально подтверждать роман с Олегом Рыжовым звезда также не торопится.

Как Наталья Могилевская отпраздновала свой день рождения, смотрите в сюжете:

Ранее в СМИ появилась информация, что Джонни Депп встречается с немецкой моделью.

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