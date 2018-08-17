Наталья Могилевская показала стройные ноги и декольте в блестящем платье

Певица разместила фото и пригласила всех на свой концерт

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская недавно отметила свое 43-летие. На своей странице в Instagram она опубликовала фото я черном блестящем платье, которое выгодно подчеркивает ее декольте и стройные ноги. Наталья ведет активный образ жизни. Она часто публикует на своей странице фото из спортзала. Также известно, что певица увлекается йогой.

"Хорошее настроение перед концертом!:)", – подписала снимок певица.

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Нет ничего прекраснее солнечного утра, когда для счастья ничего особенного не нужно. Прохладный душ, йога на забавном цветном коврике, жизнь проста", – подписала Могилевская один из снимков в своем аккаунте в Instagram.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Поклонники Могилевской сразу же написали сотни комплиментов в комментариях: "Моя самая любимая Наталья Могилевская!!! Спасибо за позитив!!", "Красотка", "Яка все ж таки ти гарна..", "Ну красотка же, просто шикарная женщина, умничка, так держать!", "Богиня", "Шикарная!!!Радостно, когда Вы веселая!".

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 16 Авг 2018 в 2:46 PDT

Ранее мы писали о том, чем Наталья Могилевская занимается на отдыхе.