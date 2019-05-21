Наталья Могилевская прокомментировала свое откровенное видео в Instagram

Недавно певица опубликовала пикантное видео в сети

Наталья Могилевская, Маша Ефросинина и другие звезды побывали на открытии ресторана Видео: пресс-служба телеканала "Украина"

Наталья Могилевская прокомментировала свое недавнее откровенное видео, а Маша Ефросинина поразила блестящим нарядом! На днях звезды появились на открытии одного из крупнейших ресторанов Киева.

Гостей вечера развлекали группа "Тамерлан и Алена Омаргалиева", а также Никита Ломакин. Хедлайнерами мероприятия стала группа "Виа Гра". Ведущей вечера была Маша Ефросинина, которая поразила всех своим блестящим образом. Среди гостей заметили и певицу Наталью Могилевскую, которая недавно удивила всех полуобнаженным видео в своем Instagram.

"Я была на пляже в купальнике, не только в купальнике, даже в футболке сверху на купальник. Мне до сих пор непонятно, почему женщина в купальнике, в футболке на пляже вызвала такую реакцию", – говорит певица.

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская уверяет, что просто играла с друзьями и никоим образом не пыталась попиариться за счет обнаженного тела. Также нашим журналистам певица рассказала и о своей личной жизни.

"Я не питаю иллюзий и не пытаюсь создать отношения для того, чтобы почувствовать ветер в своих волосах, с тем, с кем я не буду встречаться. Я отказываюсь от отношений на том моменте, когда мужчине еще не больно, я не тешу свое самолюбие, предпочитаю быть одной и вообще не создавать отношений, чем делать это так, чтобы человеку было больно", – утверждает Наталья.

Могилевская призналась, что сейчас очень счастлива, и, несмотря на это, постоянно работает над собой, ведь после того, как она пожила в Индии, ее мировоззрение в корне изменилось.

Ранее мы писали, что Оля Полякова и Наталья Могилевская поспорили из-за наряда Ким Кардашьян.

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