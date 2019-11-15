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Наталья Могилевская рассказала, как изменилась ее жизнь

Певица рассказала, почему считает себя "необычной"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:13
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Популярная украинская певица Наталья Могилевская на съемках шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказала, с чего уже давно начинается ее обычный день и почему она скучна для общества.

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В откровенном интервью Наталья Могилевская призналась, что у нее нет никаких праздничных традиций. Более того, артистка ведет абсолютно уникальный способ жизни.

"Я совершенно необычно живу, и я необычный человек. Я не ем мяса, встаю утром, выхожу на улицу и рву подорожник или одуванчик на пробежке с собакой, кладу это все в салат и пью зеленый коктейль с листьями льна. Я ем только живую сырую пищу, воду мне привозят из Карпат, а если ее заморозить, она превращается в одну большую снежинку", – поделилась Наталья Могилевская.

Артистка постоянно посещает своего "учителя" в Индии и учится видеть мир по-новому. Могилевская, которая ранее была частым гостем на вечеринках, сейчас наполняет свою жизнь иными благами.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: пресс-служба

"У нас в городе нет ни живого воздуха, ни живой воды. Мне не интересен алкоголь, и я не употребляю наркотиков, я очень скучный человек для общества. Единственное, что не скучно – я очень люблю жизнь и очень люблю людей! Люди – это последнее, что не скучно!" – рассказала артистка за кулисами.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее Наталья Могилевская заявила, что готова стать мамой.

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