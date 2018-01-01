Наталья Могилевская рассказала о своей суперспособности

Певица и продюсер удивила коллег "антидумающим" умением

Наталья Могилевская, Потап, Сергей Притула. Фото: Instagram

На этот раз в студии шоу "СуперИнтуиция" ведущий Сергей Притула принимал старожилов украинского шоу-бизнеса. Рэпер и продюсер Потап встретился с Натальей Могилевской, а рассудило их "шестое чувство". Для таких участников специально подготовили непростых незнакомцев на тумбочках. Ими стали представители "звездной молодежи".

Задача перед Натальей Могилевской и Потапом стояла весьма интересная: отгадать, кто же из знаменитых украинцев обладает скрытыми талантами.

Наталья Могилевская решила тоже раскрыть неизвестный факт о себе. "Я могу три часа подряд просидеть в позе лотоса и отключить все мысли больше чем на минуту, − призналась певица. – А вы попробуйте хотя бы несколько секунд просто ни о чем не думать!".

Увидев изумленное выражение лиц Потапа и Сергея Притулы, Могилевская пояснила, что такую способность она развила благодаря своему давнему хобби – гималайской Сиддха-йоге.

Напомним, Леонид Колосовский прокомментировал распад дуэта "Потап и Настя".

Недавно Джамала побывала на вечеринке, которая была организована Потапом и Настей Каменских.