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Наталья Сумская призналась, что до сих пор ревнует мужа-актера к другим женщинам

Актриса считает, что в ее супруга невозможно не влюбиться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Наталья Сумская
Наталья Сумская
Фото: Facebook-страница Натальи Сумской

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", народная артистка Украины Наталья Сумская рассказала об отношениях с сестрой Ольгой, ревности в браке с актером Анатолием Хостикоевым и профессию их сына, а также раскрыла секрет семейного счастья.

Смотрите также интервью с Натальей Сумской:

Наталья Сумская уже более 40 лет работает в театре имени Франко. Но оказывается, когда-то она не хотела быть актрисой.

"Опасалась влияния родителей, потому что папа и мама были мощными актерами. Их взгляд и оценка в творчестве были для меня крайне важными и волнующими", – объясняет Наталья Сумская.

Но родители всегда поддерживали Наталью и ее желание быть актрисой. А она смотрела на их пример и понимала – двум актерам есть место под одной крышей. Поэтому она и сама обрела личное счастье с коллегой – Наталья уже 20 лет замужем за актером Анатолием Хостикоевым. Однако вместе пара дольше. Для Натальи это уже второй брак, для Анатолия – третий, и их общий сын Вячеслав пошел по стопам родителей, что Наталью только радует.

"Он и общается на родном языке, и любит то дело, которому он отдал предпочтение. Я люблю его работы на сцене, хотя и хочется какие-то замечания сделать, но я себя сдерживаю", – рассказывает актриса.

Ольга и Наталья Сумские с семьями
Ольга и Наталья Сумские с семьями
Фото: instagram.com/olgasumska

В сериале "Роксолана" муж Натальи и ее сестра Ольга играют страстную любовь. Журналисты телеканала "Украина" поинтересовались у актрисы, не чувствовала ли она в тот момент ревности.

"Это она только страстной зовется, – говорит Наталья. – Один раз взял на руки, отнес, прижал. Более красивых людей я еще в жизни не видела. У него такая способность перевоплощаться – турок. Конечно, не влюбиться в такого и красавца, и мощную личность невозможно".

Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев действительно красивая пара. Но, как призналась артистка, в их повседневной жизни все же было место для ревности.

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"Ревность – это хорошо, это такие чувства! Ты не спишь. Я тоже ревновала. Вон та прошла, и она говорит с ним, а я "о чем она говорит?" И уже целая куча версий в голове – а что-то у меня не так, а возможно, надо подтянуться, лучше одеться, я нравлюсь ему или нет. Я ревную до сих пор... немножко", – говорит актриса.

По словам Натальи, секрет семейного счастья заключается в том, что нужно работать над отношениями: "Наверное, секрет в том, чтобы сохранять этот брак и отношения, сохранять настроение. Потому что мы живые люди, и мы отдаемся чувствам. Нам нужно сохранить – мне в нем, а ему во мне – это настроение для работы".

Ольга и Наталья Сумские
Ольга и Наталья Сумские
Фото: instagram.com/olgasumska

Сестры Наталья и Ольга Сумские – не только две популярные актрисы, но и красивые женщины. Отвечая на вопрос, не было ли в их отношениях с сестрой соперничества, Наталья отметила, что радуется и профессиональным, и личным достижениям Ольги.

"Я очень рада, что у сестры много работы. Радуюсь за нее как за мать и бабушку, что у нее есть дочери, есть внучка. Семья продолжается!", – прокомментировала Наталья Сумская.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что Ольга Сумская рассказала о конфликте со старшей дочерью.

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