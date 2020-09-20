Наталья Водянова вышла замуж за француза Антуана Арно

Пара состоит в отношениях уже 9 лет

Супермодель Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера и наследника Louis Vuitton и Sephora Антуана Арно. Пара вместе уже 9 лет, у них есть двое детей.

О помолвке Водяновой и Арно стало известно в начале года, хотя предложение бизнесмен сделал ей еще в 2019 году. Ранее знаменитая модель рассказывала в интервью, что они с Антуаном перенесли свадьбу из-за пандемии коронавируса.

Наталья Водянова и Антуан Арно расписалась 19 сентября в здании парижской мэрии, где присутствовал сам градоначальник Анн Идальго, пишет издание Tatler.

Наталья Водянова и Антуан Арно Фото: Instagram/natasupernova

Наталья Водянова и Антуан Арно познакомились в 2007 году, однако начали встречаться спустя четыре года. В мае 2014-го у пары родился сын Максим, а в июне 2016-го – Роман.

Ранее модель состояла в браке с аристократом Джастином Портманом, от которого родила троих детей: дочь Неву и сыновей Лукаса и Виктора.

Подробнее о звездных свадьбах в период коронавируса смотрите в сюжете:

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